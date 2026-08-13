Ο πρώην πρέσβης της Γερμανίας στο Τελ Αβίβ, ο Στέφεν Ζάιμπερτ, προχώρησε σε ασυνήθιστα σκληρές επικρίσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης, ιδίως στην πολιτική της με σκοπό τον αποικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη.

Η πολιτική του αποικισμού συνεπάγεται «εκτοπισμούς με ψυχολογική και σωματική βία», τόνισε ο Ζάιμπερτ, άλλοτε εκπρόσωπος της Γερμανίδας πρώην καγκελαρίου Μέρκελ, στη συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στη Die Zeit.

Ερωτηθείς για το credo κατά το οποίο «η ασφάλεια του Ισραήλ είναι κρατικό συμφέρον της Γερμανίας», που τόνιζε η Μέρκελ όταν ήταν καγκελάριος, ο Ζάιμπερτ αντέτεινε ότι η δέσμευση του Βερολίνου αφορά τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα του εβραϊκού κράτους.

«Αν η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ απειλείται από μια φονική επίθεση της Χαμάς, ή από όχι λιγότερα φονικά σχέδια της Χεζμπολάχ ή του Ιράν, τότε πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το κράτος».

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει τους εποίκους στην κοιλάδα του Ιορδάνη», συμπλήρωσε ο Ζάιμπερτ.

«Δυνάμει του διεθνούς δικαίου, πρόκειται για παράνομους οικισμούς, οι οποίοι συμμορφώνονται προς μια ιδεολογία: ‘αυτή είναι γη μόνο δική μας, μας την έδωσε ο Θεός’. Το (γερμανικό) κρατικό συμφέρον δεν έχει εφαρμογή σε αυτό, ούτε υποστηρίζει την πεποίθηση της ανωτερότητας έναντι οποιουδήποτε άλλου πληθυσμού», τόνισε ο Ζάιμπερτ στη Die Zeit.

Πρόσθεσε ακόμη πως θεωρεί επίσης απαραίτητο να λέγεται στους Παλαιστίνιους πως το δικαίωμα του ισραηλινού λαού να ζει στο δικό του κράτος πρέπει να είναι σεβαστό.

«Πρέπει να διευκρινίζουμε τι εννοούμε όταν λέμε –δίκαια– πως υποστηρίζουμε το Ισραήλ», επέμεινε ο Στέφεν Ζάιμπερτ.

«Για δεκαετίες, παρουσιάζαμε το Ισραήλ ως τη μοναδική δημοκρατία στην περιοχή, και είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υποστήριξή μας αφορά όλες τις ενέργειες του κράτους του Ισραήλ ανεξαιρέτως», συνέχισε, «για παράδειγμα δεν αφορά την κατοχή, η οποία εισέρχεται πλέον στην 60ή χρονιά της».

Πάντως ο Ζάιμπερτ δήλωσε πως παραμένει αντίθετος σε μέτρα όπως τα μποϊκοτάζ, ή ο περιορισμός των επιστημονικών ανταλλαγών.

«Το ζήτημα είναι να δούμε αν υπάρχουν στοχευμένα μέτρα, που θα επέτρεπαν να εκφράσουμε πιο καθαρά πως απορρίπτουμε αυτή την καταστροφική πολιτική του αποικισμού», συμπλήρωσε.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP