Ατελείωτες ουρές και τεράστιες καθυστερήσεις σημειώνονται σε μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, καθώς κυβερνοεπίθεση έχει προκαλέσει μπλοκάρισμα των συστημάτων check-in και επιβίβασης. Η επίθεση, η οποία στοχεύει την Collins Aerospace, πάροχο συστημάτων για αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, έχει οδηγήσει σε σοβαρές δυσλειτουργίες στα αυτοματοποιημένα συστήματα των αεροδρομίων, «αναγκάζοντας τα», σε χειροκίνητες διαδικασίες εξυπηρέτησης. Οι μεγαλύτεροι κόμβοι αερομεταφορών που πλήττονται είναι το Χίθροου του Λονδίνου, και τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Η τεχνική δυσλειτουργία οφείλεται σε πλήρη διακοπή του λογισμικού MUSE της Collins Aerospace, το οποίο διαχειρίζεται διαδικασίες check-in, παραλαβής αποσκευών και επιβίβασης. Εν μέσω αυτών των προβλημάτων, οι επιβάτες αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.Η RTX, η μητρική εταιρεία της Collins Aerospace, επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση και ανακοίνωσε ότι εργάζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό για την αποκατάσταση των συστημάτων της.

🚨 A cyberattack on Brussels Airport disrupted systems. It caused flight delays, cancellations, and affected thousands of passengers along with overall airport operations. pic.twitter.com/6GhhLpSxV5 — The World Report (@World_Report0) September 20, 2025

Παρόλα αυτά, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και η πλήρης αποκατάσταση εκτιμάται πως θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Στο Χίθροου, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, οι Αρχές προειδοποιούν για σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες check-in, ενώ στους επιβάτες συστήνεται να ελέγξουν με τις αεροπορικές εταιρείες την κατάσταση των πτήσεών τους, πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

A cyberattack disrupts check-in systems at Brussels International Airport, forcing staff to switch to manual operations.#Brussels #Airport #Cyberattack pic.twitter.com/wTmNmU61QN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 20, 2025

Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, τουλάχιστον 10 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ άλλες 17 έχουν καθυστερήσει πάνω από μία ώρα. Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι οι χειροκίνητες διαδικασίες θα συνεχιστούν έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία των συστημάτων.Ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα των επιβατών είναι ήδη μεγάλος και οι Αρχές των αεροδρομίων προειδοποιούν για ενδεχόμενη παράταση των καθυστερήσεων.Στο Βερολίνο, οι επιβάτες προειδοποιούνται για σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς το πρόβλημα στο σύστημα διαχείρισης του check-in εξακολουθεί να ταλαιπωρεί το αεροδρόμιο.

Εξυπηρετούνται επιβάτες στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης που ακόμη λειτουργεί

Από την άλλη πλευρά, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση, προσφέροντας στους επιβάτες μια σχετική ανακούφιση. Η EasyJet, η οποία είναι μια από τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν αυτά τα αεροδρόμια, ανακοίνωσε ότι, παρά την κατάσταση, το πρόγραμμά της συνεχίζεται κανονικά χωρίς μεγάλες επιπτώσεις στις πτήσεις της για την υπόλοιπη ημέρα.

🚨BREAKING🚨: HEATHROW FACES CHAOS 🇪🇺🇬🇧 Long lines form at the UK’s Heathrow Airport as a cyberattack on Collins Aerospace cripples check-in systems across major European airports, forcing manual processing and causing widespread delays pic.twitter.com/MghyBHxE7b — The_Independent (@TheIndeWire) September 20, 2025

Ωστόσο, παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνιστά στους επιβάτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν την αναχώρηση. Αν και τα αεροδρόμια της Ζυρίχης και της Φρανκφούρτης φαίνεται να μην έχουν επηρεαστεί, η κατάσταση παραμένει τεταμένη σε άλλους μεγάλους κόμβους. Οι επιβάτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη των τεχνικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την RTX «ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες».

Μεταξύ των αεροδρομίων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι το Χίθροου στο Λονδίνο, το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών και του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο. Από το πρωί τα αεροδρόμια το ένα μετά το άλλο με ανακοινώσεις του γνωστοποιούν το πρόβλημα τονίζοντας πως αυτό θα έχει «μεγάλο αντίκτυπο» στην εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές και στα τρία αεροδρόμια. Η FlightAware, που έχει την μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Κυριακής. Τα αεροδρόμια συμβουλεύουν όσους έχουν προγραμματισμένα ταξίδια να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία.

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση καθώς έρχεται μερικές ημέρες μετά τις ρωσικές εναέριες παραβιάσεις σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές. Παράλληλα θυμίζουν πως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια «ελαττωματική» ενημέρωση λογισμικού είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Η κυβερνοεπίθεση που πλήττει τη Collins Aerospace είναι ένα ακόμη παράδειγμα της ευπάθειας του τομέα των αερομεταφορών στις ψηφιακές επιθέσεις. Η ανάγκη για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στα συστήματα των αεροδρομίων είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.