Σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές προκαλεί η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εισόδου-εξόδου (EES), οδηγώντας σε εκτεταμένες καθυστερήσεις και πρωτοφανή ταλαιπωρία στα αεροδρόμια.

 


Χιλιάδες ταξιδιώτες, ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πολύωρες ουρές, καθώς οι αυστηρότεροι έλεγχοι και η συλλογή βιομετρικών στοιχείων –όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες– επιβαρύνουν σημαντικά τη διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων για επιβάτες εκτός ζώνης Σένγκεν.

 


Εικόνες χάους καταγράφονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, από τη Γενεύη και τη Λισαβόνα έως τη Μάλτα και τις Βρυξέλλες, με τους χρόνους αναμονής να ξεπερνούν ακόμη και τις δύο ώρες. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου, όπου επιβάτες κατέρρεαν από την εξάντληση εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

 


Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με περίπου 100 επιβάτες της ΕasyJet, οι οποίοι έχασαν την πτήση τους προς Μάντσεστερ λόγω καθυστερήσεων στους ελέγχους, με την εταιρεία να αποδίδει την ευθύνη σε δυσλειτουργίες του νέου συστήματος. Την ίδια ώρα, ταξιδιώτες καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης και υποστήριξης, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να καλύψουν από την τσέπη τους έξοδα διαμονής και νέων εισιτηρίων.

 

 


Ειδικοί του τομέα της αεροπορίας, εκτιμούν ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν για εβδομάδες, καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο σύστημα που εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες. Οι Αρχές καλούν το επιβατικό κοινό να προσέρχεται νωρίτερα στα αεροδρόμια και να είναι προετοιμασμένο για αυξημένους χρόνους αναμονής, έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

