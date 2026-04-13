Σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές προκαλεί η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εισόδου-εξόδου (EES), οδηγώντας σε εκτεταμένες καθυστερήσεις και πρωτοφανή ταλαιπωρία στα αεροδρόμια.

Border chaos hits Europe: Airlines and airports blame each other as new EU travel rules spark massive delays and leave families with young children stranded https://t.co/4h4YmE35hs — Daily Mail (@DailyMail) April 13, 2026



Χιλιάδες ταξιδιώτες, ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πολύωρες ουρές, καθώς οι αυστηρότεροι έλεγχοι και η συλλογή βιομετρικών στοιχείων –όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες– επιβαρύνουν σημαντικά τη διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων για επιβάτες εκτός ζώνης Σένγκεν.

EasyJet passengers describe EU border ‘nightmare’ – Airlines warn of further disruption due to the introduction of a new EU digital border control system. via @BBC https://t.co/NbI8qKPEET pic.twitter.com/QEi1c0lXhF — 🌊💙 Viking Resistance 💙🌊 (@BlueCrewViking) April 13, 2026



Εικόνες χάους καταγράφονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, από τη Γενεύη και τη Λισαβόνα έως τη Μάλτα και τις Βρυξέλλες, με τους χρόνους αναμονής να ξεπερνούν ακόμη και τις δύο ώρες. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου, όπου επιβάτες κατέρρεαν από την εξάντληση εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με περίπου 100 επιβάτες της ΕasyJet, οι οποίοι έχασαν την πτήση τους προς Μάντσεστερ λόγω καθυστερήσεων στους ελέγχους, με την εταιρεία να αποδίδει την ευθύνη σε δυσλειτουργίες του νέου συστήματος. Την ίδια ώρα, ταξιδιώτες καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης και υποστήριξης, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να καλύψουν από την τσέπη τους έξοδα διαμονής και νέων εισιτηρίων.

Border chaos hits Europe as new EU Entry/Exit System rules trigger massive delays for British travellers. Non-EU passengers now face fingerprinting and photos at Schengen borders, queues up to three hours long, with families, young children and elderly left stranded, vomiting… pic.twitter.com/kbfctUySxh — G R I F T Y (@GriftReport) April 13, 2026

Whilst we do our best to ensure all passengers make it in time for their flight, the delays at the airport are completely out of our control due to the new systems in place, and therefore we always recommend arriving to the airport as early as possible. Thanks, Lily — Jet2tweets (@jet2tweets) April 11, 2026



Ειδικοί του τομέα της αεροπορίας, εκτιμούν ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν για εβδομάδες, καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο σύστημα που εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες. Οι Αρχές καλούν το επιβατικό κοινό να προσέρχεται νωρίτερα στα αεροδρόμια και να είναι προετοιμασμένο για αυξημένους χρόνους αναμονής, έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση.