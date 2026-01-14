Η influencer Κιάρα Φεράνι αθωώθηκε σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, από το δικαστήριο του Μιλάνου λόγω δύο, κύριων στοιχείων.

Αρχικά, οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν επρόκειτο για απάτη με επιβαρυντικές συνθήκες, σε βάρος των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο.

Παράλληλα, η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons, πριν από έναν χρόνο είχε αποσύρει τη μήνυση που είχε υποβάλει, μετά την απόφαση της Φεράνι να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Βάσει πρόσφατης μεταρρύθμισης της ιταλικής δικαιοσύνης, για το αδίκημα της απάτης χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελείς της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν ζητήσει την καταδίκη της γνωστής influencer σε έναν χρόνο και οκτώ μήνες φυλάκισης, χωρίς ελαφρυντικά.

«Επιτέλους, τελείωσε ένας εφιάλτης», σχολίασε, μετά την ανακοίνωση, η Φεράνι.

“È finito un incubo”: Chiara Ferragni è stata assolta. Le sue parole ai nostri microfoni. #LVB pic.twitter.com/nwlotl6F6u — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 14, 2026

Η διαφήμιση που θεωρήθηκε απάτη

Η Ιταλίδα influencer συνεργάστηκε το 2023 με την εταιρεία ζαχαροπλαστικής Balocco για να προωθήσει ένα περιορισμένης έκδοσης pandoro, για το νοσοκομείο Regina Margherita στο Τορίνο, με στόχο την υποστήριξη της μονάδας παιδιατρικής ογκολογίας.

Σύμφωνα με τη διαφημιστική καμπάνια, η αγορά του προϊόντος θα στήριζε άμεσα τους ασθενείς.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Σελβάτζια Λουκαρέλι, η Balocco είχε ήδη δωρίσει 50.000 ευρώ πριν από μήνες, ενώ η Φεράνι έλαβε αμοιβή για τη διαφήμιση.

Το νοσοκομείο αρχικά παρερμήνευσε την καμπάνια, ενώ η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας (AGCM) επιβεβαίωσε ότι η προώθηση δημιούργησε παραπλανητικές εντυπώσεις στους καταναλωτές, με τις εταιρείες της Φεράνι να κερδίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ από την εκστρατεία.