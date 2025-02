Αθώος κρίθηκε ο γνωστός ράπερ A$AP Rocky για την κατηγορία ότι πυροβόλησε με ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο εναντίον τού πρώην φίλου του Terell Ephron, γνωστού ως A$AP Relli, τον Νοέμβριο του 2021 στην Καλιφόρνια.

Ο ράπερ A$AP Rocky δικάστηκε σε δικαστήριο του Λος Άντελες και στο πλευρό του στάθηκε η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ, Ριάνα, με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους, τον RZA και τον Riot Rose.

Οι ένορκοι στο Λος Άντζελες αθώωσαν τον μουσικό, του οποίου το κανονικό όνομα είναι Rakim Mayers, για τις δύο κακουργηματικές κατηγορίες για επίθεση με πυροβόλο όπλο που θα του επέφεραν ποινή φυλάκισης έως και 24 έτη, αν κρινόταν ένοχος.

Όταν διαβάστηκε η ετυμηγορία, η Ριάνα ξέσπασε σε κλάματα και αγκάλιασε τους δικηγόρους.

Σύμφωνα με το news.sky.com μετά την ανάγνωση της απόφασης της πρώτης αθωωτικής ετυμηγορίας από την κριτική επιτροπή, ο A$AP Rocky που αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονταν, βούτηξε πάνω από ένα παγκάκι για να αγκαλιάσει τη Ριπάνα και τη μητέρα του και τους δικηγόρους του, ενώ φάνηκε να έχει δάκρυα στα μάτια καθώς διαβάστηκε η δεύτερη αθωωτική ετυμηγορία.

