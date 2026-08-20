Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια μητέρα στην Ατλάντα, όταν εμπιστεύτηκε τη 42χρονη Lakesha Brown για τη φύλαξη των δύο κοριτσιών της, ηλικίας τεσσάρων ετών και έντεκα μηνών. Η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει έναν χρόνο νωρίτερα μέσα από διαδικτυακή ομάδα του Facebook για εγκύους.

Η 42χρονη, αφού κέρδισε σταδιακά την εμπιστοσύνη της μητέρας παρουσιαζόμενη ως επαγγελματίας νταντά, επέμενε να κρατήσει τα παιδιά.

Ωστόσο, όταν η μητέρα πήγε να τα παραλάβει το απόγευμα του Σαββάτου, τα παιδιά είχαν εξαφανιστεί. Η Brown ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ενεπλάκη σε ατύχημα και ότι την επιμέλεια των ανηλίκων είχε αναλάβει η κρατική Υπηρεσία Οικογένειας, εξαναγκάζοντας τη μητέρα να ειδοποιήσει αμέσως τις αρχές.

Μετά την ενεργοποίηση σήματος Amber Alert και την επιβεβαίωση ότι τα παιδιά δε βρίσκονταν υπό κρατική φροντίδα, οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Η λύση στο θρίλερ δόθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια περιπολίας, όταν οι αστυνομικοί άκουσαν το κλάμα ενός βρέφους μέσα από ένα ακινητοποιημένο τροχόσπιτο.

Πλησιάζοντας, εντόπισαν τα δύο κορίτσια κλειδωμένα στο εσωτερικό του οχήματος, εκτεθειμένα σε ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα.

Βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών κατέγραψε τη δραματική στιγμή της διάσωσης και τη σύλληψη της 42χρονης.

Τα παιδιά επιστράφηκαν σώα στη μητέρα τους, ενώ η δράστις, η οποία φέρεται να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια απόπειρα σε άλλη πολιτεία, αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες για απαγωγή και παιδική σκληρότητα πρώτου βαθμού.