Ένας 49χρονος Αμερικανός συνελήφθη χθες, Δευτέρα, στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια, αφότου συγγενής του ενημέρωσε τις αρχές ότι σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε τερματικό σταθμό.

Ο Μπίλι Τζο Κέιγκλ, από το Κάρτερσβιλ της Τζόρτζια, περίπου 80 χιλιόμετρα από την Ατλάντα, συνελήφθη λίγο μετά τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) ενώ παρατηρούσε τις κινήσεις στον πολυσύχναστο τερματικό σταθμό, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή της Ατλάντα, Ντάριν Σίρμπαουμ. Το αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον έχει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση παγκοσμίως.

Κατά τη σύλληψή του, ο Κέιγκλ επέστρεφε στο φορτηγό του, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν ένα τυφέκιο εφόδου τύπου AR-15 και πυρομαχικά. Το όχημα ήταν σταθμευμένο σε μικρή απόσταση από την είσοδο του τερματικού σταθμού.

Police arrested a man at Atlanta’s bustling airport after getting a tip from his family that he was planning to shoot up the place, and found an assault rifle and ammunition in his truck outside, the city’s police chief said. https://t.co/gag39fTk7g pic.twitter.com/4V6qyFnZ44 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 21, 2025

«Αποτρέψαμε μια τραγωδία», δήλωσε ο Σίρμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου. «Πιστεύω ότι επέστρεφε στο φορτηγό για να πάρει το όπλο (…) και πιθανότατα θα το χρησιμοποιούσε μέσα στον κατάμεστο τερματικό σταθμό», πρόσθεσε.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από ενημέρωση της αστυνομίας από συγγενικό πρόσωπο του Κέιγκλ, που ανέφερε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία εκδήλωνε την πρόθεσή του να επιτεθεί στο αεροδρόμιο.

Η οικογένεια του συλληφθέντα ενημέρωσε τις αρχές ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγούμενες καταδίκες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο Μπίλι Τζο Κέιγκλ κρατείται στη φυλακή της κομητείας Κλέιτον και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου αύριο, Τετάρτη.

Πηγή:https:ABC7 , ΑΠΕ-ΜΠΕ