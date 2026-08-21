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Ένα στυγερό έγκλημα συγκλόνισε το αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν ένας 52χρονος συνταξιούχος αστυνομικός, ο Hüseyin Durmaz, σκότωσε εν ψυχρώ τη σύντροφό του στο πάρκινγκ του 2ου τερματικού σταθμού. Θύμα της επίθεσης ήταν η 38χρονη Elina Şengün, μητέρα δύο παιδιών με καταγωγή από τη Γεωργία, η οποία εργαζόταν ως σύμβουλος πωλήσεων στον χώρο του αεροδρομίου.
Ακολουθεί βίντεο (Προσοχή σκληρές εικόνες):
Το χρονικό της δολοφονίας
Το ζευγάρι διατηρούσε σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ο δράστης εκτόξευε συχνά απειλές εναντίον της.
Το πρωί που συνέβη το περιστατικό, ο δράστης αφού δεν βρήκε τη γυναίκα στο σπίτι, την αναζήτησε στον χώρο εργασίας της.
Μόλις την εντόπισε, πήρε το υπηρεσιακό του όπλο από το όχημά του και την πυροβόλησε.
Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο.
Ο δράστης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.