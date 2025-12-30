Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στην Ιταλία σήμερα (30/12) μετά από ατύχημα σε τελεφερίκ στο βουνό Μόντε Μόρο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ακόμη 100 ανθρώπων σε υψόμετρο 2.800 μέτρων.

Δύο καμπίνες συγκρούστηκαν – Τέσσερις τραυματίες

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο καμπίνες συγκρούστηκαν με τον άνω και τον κάτω σταθμό της εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται κοντά στο χωριό Μακουγκνάγκα στην περιοχή του Πιεμόντε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία. Τρεις επιβάτες που βρίσκονταν στην πιο πάνω καμπίνα τραυματίστηκαν, ενώ τραυματίστηκε και ο χειριστής του τελεφερίκ.

Six people, including a child, were injured and more than 100 skiers stranded after a cable car in Macugnaga, Italy, struck a station barrier at 9,000ft when it failed to slow down. Helicopters are evacuating those stuck on the mountain. #Italy pic.twitter.com/JurAMIEDYF — BPI News (@BPINewsOrg) December 30, 2025

Six people were injured after a cable car accident on Monte Moro near Macugnaga in Italy’s Piedmont region, when two cabins struck station barriers. Helicopters evacuated around 100 stranded passengers, including children and foreign tourists. Authorities said there were no… pic.twitter.com/DU3nER1DxJ — DD India (@DDIndialive) December 30, 2025

Τι λέει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης τελεφερίκ

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης τελεφερίκ «Macugnaga Trasporti e Servizi» Φιλίπι Μπεσότζι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι μία από τις καμπίνες προφανώς δεν κατάφερε να επιβραδύνει όπως αναμενόταν και χτύπησε σε ένα φράγμα του σταθμού. «Ευτυχώς δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός», επεσήμανε. Σημειώνεται ότι μετά από το ατύχημα οι κοντινές πίστες για σκι έκλεισαν.

Εκατό άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, εγκλωβίστηκαν σε υψόμετρο 2.800 μέτρων

Σημειώνεται ότι στο τελεφερίκ μία ομάδα περίπου 100 ατόμων, στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά και ξένους τουρίστες, εγκλωβίστηκε στον ανώτερο σταθμό του όρους Μόντε Μόρο σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε βίντεο

Με πληροφορίες από Reuters