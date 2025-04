Αεροσκάφος της American Airlines στο οποίο επέβαιναν αρκετά μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας στην πίστα του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Σύμφωνα με το ABC News, ένα Bombardier CRJ 900 που εκτελούσε την πτήση 5490 της American Airlines από την Ουάσινγκτον προς το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας προσέκρουσε στο πτερύγιο ενός Embraer E175 που εκτελούσε την πτήση 4522 της ίδιας εταιρείας με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Serving in Congress has come with some once in a lifetime experiences… like just now while stationary on the runway at DCA, another plane just bumped into our wing. Heading back to the gate, but thankfully everyone is ok! (And ⁦@RepGraceMeng⁩ is handing out grapes!) pic.twitter.com/bOo1JNXZDh

— Congressman Nick LaLota (@RepLaLota) April 10, 2025