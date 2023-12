Στο Μετρό του Πεκίνο το απόγευμα της Πέμπτης (14/12) σημειώθηκε ένα ατύχημα, αφήνοντας 102 άτομα με κατάγματα μετά από σύγκρουση δύο συρμών σε ένα υπέργειο τμήμα των γραμμών.

Η πρωτεύουσα της Κίνας, τις τελευταίες μέρες έχει χτυπηθεί από χιονοθύλελλα, κάτι που έχει επηρεάσει τις συνθήκες λειτουργίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στη μεταφορά των κατοίκων.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, όταν τα δύο τελευταία βαγόνια μιας αμαξοστοιχίας του Μετρό αποκολλήθηκαν από τα μπροστινά τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περίπου στις 23:00, «συνολικά 515 άτομα στάλθηκαν στο νοσοκομείο για εξέταση, εκ των οποίων 102 υπέστησαν κατάγματα», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής, 423 άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, 67 εξακολουθούν να λαμβάνουν θεραπεία, ενώ 25 άνθρωποι είναι υπό παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, διαπιστώθηκε ότι από την κακοκαιρία οι γραμμές έχουν γίνει ολισθηρές και υπάρχει «υποβάθμιση του σήματος».

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι είδαν επιβάτες να πέφτουν στο έδαφος, με κάποιους να παραπονιούνται για πόνους στην πλάτη.

