Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η αιτιολόγηση της κυβέρνησης Τραμπ για την ανατίναξη ύποπτων διακινητών ναρκωτικών στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας ήταν σαφής και συνεπής: Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλώς εγκληματίες. Είναι «ναρκοτρομοκράτες» που διακινούν λαθραία ένα «θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς» κατόπιν εντολής τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Τους εξαφανίζουμε», είπε ο Τραμπ στους στρατηγούς και τους ναυάρχους τριών και τεσσάρων αστέρων του έθνους τον περασμένο μήνα. «Κάθε σκάφος σκοτώνει 25.000 κατά μέσο όρο – μερικοί άνθρωποι λένε περισσότερους. Βλέπετε αυτά τα σκάφη, είναι στοιβαγμένα με σακούλες λευκής σκόνης που είναι κυρίως φαιντανύλη και άλλα ναρκωτικά επίσης».

Διεκδικώντας την εξουσία να σκοτώνει συνοπτικά τους διακινητές σαν να είναι εχθρικά στρατεύματα, ο Τραμπ εξουσιοδότησε τον στρατό των ΗΠΑ να χτυπήσει τουλάχιστον έξι ταχύπλοα που η κυβέρνηση έκρινε ύποπτα, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τουλάχιστον από τις μισές επιθέσεις και 21 δολοφονίες, λένε οι ντόπιοι, έχουν λάβει χώρα στα νερά μεταξύ της Βενεζουέλας και του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ωστόσο, τα αρχεία και οι συνεντεύξεις με 20 άτομα που γνωρίζουν τη διαδρομή ή τα χτυπήματα, συμπεριλαμβανομένων νυν και πρώην αξιωματούχων των ΗΠΑ και διεθνών, έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Το πέρασμα, είπαν ότι συνήθως δεν χρησιμοποιείται για τη διακίνηση συνθετικών οπιοειδών όπως η φαιντανύλη, που ευθύνεται για το 69 τοις εκατό των θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών πέρυσι. Ούτε τα ναρκωτικά κατευθύνονται συνήθως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ένα έθνος της Καραϊβικής που βρίσκεται πάνω από 1.000 μίλια νότια και 1.200 μίλια ανατολικά του Μαϊάμι, είναι ταυτόχρονα αγορά προορισμού μαριχουάνας και σημείο μεταφόρτωσης κοκαΐνης Νότιας Αμερικής με προορισμό τη Δυτική Αφρική και την Ευρώπη, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, την αστυνομία του Τρινιντάντ και ανεξάρτητους αναλυτές. Η φαιντανύλη που κατασχέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, κατασκευάζεται συνήθως στο Μεξικό χρησιμοποιώντας πρόδρομες ουσίες από την Κίνα και εισάγεται λαθραία μέσω των χερσαίων συνόρων, τις περισσότερες φορές από πολίτες των ΗΠΑ.

Ως αποτέλεσμα, τα στρατιωτικά πλήγματα είναι απίθανο να μειώσουν τους θανάτους από υπερβολική δόση στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε αξιωματούχοι — αλλά οδηγούν τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε απόσταση κρούσης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι οδήγησε τη συμμορία της Βενεζουέλας Tren de Aragua να σπρώξει θανατηφόρα ναρκωτικά στην Αμερική.

«Όταν είδα ένα εσωτερικό έγγραφο για τα χτυπήματα», είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, «σκέφτηκα αμέσως: “Δεν πρόκειται για τρομοκράτες. Πρόκειται για τη Βενεζουέλα και την αλλαγή καθεστώτος”». Αλλά δεν υπήρχαν πληροφορίες για το τι πραγματικά επρόκειτο.

Ο αξιωματούχος, όπως και άλλοι που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να παράσχει την ειλικρινή αξιολόγησή του.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να μοιραστεί στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τα χτυπήματα. Μια εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τις δολοφονίες ως απαραίτητες για την προστασία των Αμερικανών.

«Όλα αυτά τα αποφασιστικά χτυπήματα έγιναν ενάντια σε καθορισμένους ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν θανατηφόρο δηλητήριο στις ακτές μας», είπε η εκπρόσωπος Άννα Κέλι. «Ο πρόεδρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τα ναρκωτικά να πλημμυρίζουν τη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».

Δύο μέλη της οικογένειας των 11 ανδρών που σκοτώθηκαν τον Σεπτέμβριο στην πρώτη επίθεση που παραδέχτηκε ο Τραμπ, δεν αρνήθηκαν ότι οι άνδρες που επέβαιναν μετέφεραν μαριχουάνα και κοκαΐνη από τη Βενεζουέλα, όχι στις ΗΠΑ, αλλά στο Τρινιντάντ. Ωστόσο, είπαν ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ στην ανακοίνωσή του ήταν ανακριβής ότι εργάζονταν για τη βενεζουελανή συμμορία Tren de Aragua.

«Τους ήξερα όλους», είπε ένα από τα μέλη της οικογένειας, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφάλειας. «Κανένας από αυτούς δεν είχε καμία σχέση με την Tren de Aragua. Ήταν ψαράδες που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή», διακινώντας λαθραία.

Την Τρίτη, είπε ο Τραμπ, ένα νέο χτύπημα είχε σκοτώσει «έξι άνδρες ναρκοτρομοκράτες» στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Εκείνο το απόγευμα, μια μητέρα στην κοινότητα του Τρινιντάντ Λας Κουέβας έλαβε μια κλήση από τον αδερφό της, έναν ψαρά. Ο γιος της Τσαντ Τζόζεφ, το δεύτερο από τα έξι παιδιά της, σκοτώθηκε στην έκρηξη.

Μιλώντας τηλεφωνικά το πρωί της Πέμπτης, η Λεονόρ Μπέρνλι ήταν έξαλλη. Ο γιος της είχε στερηθεί μια δίκη. Και της είχε στερηθεί κάθε ευκαιρία να θρηνήσει το νεκρό.

«Δεν μπορείτε να κάνετε το σώμα ό,τι θέλετε», είπε.

Ο Τζόζεφ είχε περάσει τους τελευταίους τρεις μήνες στη Βενεζουέλα κάνοντας περίεργες δουλειές, είπε η Μπέρνλι. Της είχε γράψει πρόσφατα για να πει ότι θα επέστρεφε σπίτι. Χαρακτήρισε ψέμα τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι είχε εμπλακεί στη διακίνηση ναρκωτικών.

«Τον κρίνουν λάθος», είπε. «Δεν ήταν έμπορος ναρκωτικών. Ο Τσαντ ήταν καλό παιδί, ό,τι θα ήθελες, θα βοηθούσε. Ήταν ένα στοργικό παιδί, μόλις 26 ετών», είπε.

Με πληροφορίες από Washington Post