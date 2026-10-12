Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθι της Υεμένης προειδοποίησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν «γρήγορη και επώδυνη απάντηση» σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο που φέρνει αντιμέτωπους τους φιλο-ιρανούς μαχητές με τις υεμενίτικες δυνάμεις και τον Σαουδάραβα σύμμαχό τους.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν στην επίθεση κατά της Υεμένης, δεν θα καθυστερήσουμε. Η απάντηση θα είναι γρήγορη και επώδυνη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των συμφερόντων τους στην περιοχή», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μπουχάιτι στο Γαλλικό Πρακτορείο, από την πρωτεύουσα Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι.

Προειδοποίησε επίσης τους εργαζομένους σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, καλώντας τους «να μένουν μακριά από αυτές τις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι».

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στη χώρα θα πρέπει στο εξής να ζητούν “ειδική άδεια” για να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αεροδρόμια του βασιλείου, έπειτα από μια σειρά αιματηρών επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης.

Το μέτρο ίσχυε ήδη για τα αεροδρόμια του Ριάντ, του Νταμάμ και της Τζέντα.

Η πρεσβεία συστήνει επίσης στους Αμερικανούς πολίτες που θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς να επιδείξουν μέγιστη προσοχή.

Η Delta Air Lines μεταθέτει για τον Μάρτιο του 2027 την πρώτη της απευθείας πτήση προς τη Σαουδική Αραβία

Η αμερικανική εταιρία Delta Air Lines ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταθέτει για τον Μάρτιο του 2027 την πρώτη της απευθείας πτήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την 23η Οκτωβρίου λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

Η ανακοίνωση εκδίδεται την επομένη της ειδοποίησης προς τους πιλότους (NOTAM) που εξέδωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), με την οποία δίνεται οδηγία στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες να “προσέχουν” όταν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της περιοχής της Τζέντα (OEJD) λόγω μιας “δυνητικά επικίνδυνης κατάστασης”.

Η FAA επισημαίνει τον κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων λόγω των “συνεχιζόμενων στρατιωτικών δραστηριοτήτων και των παρεμβολών στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης”, που επηρεάζουν “όλα τα ύψη” πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων καθώς και των φάσεων άφιξης και αναχώρησης.

Η NOTAM αυτή ισχύει από τις 21:00 ώρα Γκρίνουιτς της Κυριακής 11 Οκτωβρίου έως τις 05:00 ώρα Γκρίνουιτς της 10ης Δεκεμβρίου.