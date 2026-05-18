Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η επικαιροποιημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, όπως δήλωσαν στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, και πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ξαναρχίσει, λόγω της απόρριψης από το Ιράν πολλών απαιτήσεών του και της άρνησής του να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις, όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, την Τρίτη, για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios, δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «με βόμβες».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική συνομιλία την Κυριακή, πριν οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση του Ιράν, ότι «ο χρόνος τρέχει» και αν το Ιράν δεν επιδείξει ευελιξία, «θα δεχτεί πολύ σκληρότερο πλήγμα».

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η αντιπρόταση του Ιράν, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, μέσω των διαμεσολαβητών του Πακιστάν, περιλαμβάνει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία πρόταση.

