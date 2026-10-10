Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία για το άγνωστο διπλωματικό παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν φέρνει στο φως της δημοσιότητας το αμερικανικό μέσο Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιτρέψει την εξαγωγή περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ και να χαλαρώσει ενεργειακές κυρώσεις συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας.

Έξι αμερικανικά αιτήματα αγνοήθηκαν

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios με καθεστώς ανωνυμίας, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε απευθείας συνεννόηση με το Κρεμλίνο ελήφθη αφού το Κίεβο αγνόησε συστηματικά περίπου έξι διαδοχικά αιτήματα της Ουάσιγκτον να τερματίσει τις επιθέσεις με drones κατά των ρωσικών υποδομών διύλισης.

Η συμφωνία προβλέπει:

Διοχέτευση ντίζελ: Τη μεταφορά άνω των 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές.

Τη μεταφορά άνω των 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Χαλάρωση κυρώσεων: Τη μερική άρση των αμερικανικών περιορισμών που αφορούν τις ρωσικές εξαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε δημοσίως «άδικη» και «ανέντιμη», υποστηρίζοντας ότι προσφέρει κρίσιμη οικονομική ανάσα στη πολεμική μηχανή της Μόσχας.

«Ο Ζελένσκι διαβάζει λάθος την κατάσταση»

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε στο Axios ότι η τακτική του Κιέβου έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας πως ο Ουκρανός πρόεδρος «διαβάζει λάθος την κατάσταση» και διακινδυνεύει να καταστρέψει τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε οικοδομήσει με τον Τραμπ.

Αν και τα ουκρανικά πλήγματα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, συρρικνώνοντας τη ρωσική ικανότητα διύλισης, η επακόλουθη απαγόρευση εξαγωγών από τη Μόσχα, σε συνδυασμό με την παράλληλη κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν, εκτίναξε τις τιμές των καυσίμων στις αμερικανικές αντλίες.

Όπως χαρακτηριστικά μεταφέρθηκε στην ουκρανική πλευρά, οι επιθέσεις στα διυλιστήρια «προκαλούν πόνο στη Ρωσία, αλλά προκαλούν πόνο και στις ΗΠΑ», με τον Τραμπ να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία του Αμερικανού καταναλωτή.

Η πρόταση Ζελένσκι που απορρίφθηκε

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι είχε καταθέσει αντιπρόταση προς τον Τραμπ και τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο πρότεινε αμοιβαία εκεχειρία στις ενεργειακές υποδομές: η Ουκρανία θα σταματούσε τα χτυπήματα στα ρωσικά διυλιστήρια, υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα σταματούσε τις καταστροφικές επιθέσεις στο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, θεωρώντας ότι οι δύο κατηγορίες επιθέσεων δεν είναι συμψηφίσιμες, και αξίωσε τη μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων.

Οκτάωρες συνομιλίες στο Μαϊάμι

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που διήρκεσαν οκτώ ώρες την Παρασκευή (10/10) στο Μαϊάμι. Εκεί, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ανακοίνωσαν στην ουκρανική αντιπροσωπεία ότι ο Τραμπ είχε προγραμματίσει 90λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν για την οριστικοποίηση του deal.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές προειδοποίησαν ακόμη και με διακοπή της παροχής αμερικανικών στρατιωτικών πληροφοριών προς το Κίεβο εάν συνεχιστούν τα πλήγματα, ισχυρισμός πάντως που διαψεύδεται από την αμερικανική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι απλώς υπενθυμίστηκαν τα όρια της εταιρικής σχέσης.

Αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες: Ανένδοτος ο Πούτιν

Παρά την παραχώρηση στο θέμα του ντίζελ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δεσμεύθηκε για άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ανέφερε ότι ο Πούτιν διεμήνυσε στον Τραμπ πως οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Μόσχα κατά τη διάρκεια των ρωσικών κοινοβουλευτικών εκλογών «υπονόμευσαν τη διαπραγματευτική διαδικασία», προσθέτοντας ότι η Μόσχα «θα εξετάσει πότε μπορούν να επαναληφθούν οι συνομιλίες».

Παρά το βαρύ κλίμα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ προγραμματίζουν μεταβάσεις σε Μόσχα και Κίεβο την ερχόμενη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν ζωντανό το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης.