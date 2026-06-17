Το ενδεχόμενο να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, εξετάζουν οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι μεσολαβήτριες χώρες, μεταθέτοντας την αρχικά προγραμματισμένη δια ζώσης συνάντηση της Παρασκευής (19/6).

Την πληροφορία αυτή μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο διπλωματική πηγή από διαμεσολαβήτρια χώρα, καθώς και δεύτερη πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων.

Αν προκριθεί αυτό το σενάριο, η ψηφιακή υπογραφή του μνημονίου θα φέρει δύο άμεσα αποτελέσματα. Αρχικά, θα τεθούν σε άμεση ισχύ οι προβλέψεις της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ και έπειτα, η Ουάσιγκτον ενδέχεται να προχωρήσει στην άμεση δημοσιοποίηση ολόκληρου του κειμένου της συμφωνίας.

Οι λόγοι πίσω από την επίσπευση

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, η προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες γίνεται με σκοπό να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει ήδη πλήρης ταύτιση απόψεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Επιπλέον, ένας ακόμη καταλυτικός παράγοντας για τις εξελίξεις φαίνεται να είναι η έντονη πολιτική πίεση που ασκείται στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να δώσει το κείμενο στη δημοσιότητα.

Η δεύτερη πηγή που παρακολουθεί από κοντά τις συζητήσεις παρουσίασε μια διαφορετική διάσταση, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα να μην κυκλοφορήσει το κείμενο πριν πέσουν οι επίσημες υπογραφές προήλθε από την πλευρά της Τεχεράνης. Με αυτόν τον τρόπο απέρριψε την εκδοχή ότι ο Λευκός Οίκος ενεργεί αποκλειστικά υπό το βάρος εγχώριων πολιτικών πιέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι πολύ πιθανό να δοθεί στη δημοσιότητα εντός της Τετάρτης.