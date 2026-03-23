Σε εξέλιξη φαίνεται να βρίσκονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με απεσταλμένους του Λευκού Οίκου να συμμετέχουν σε επαφές υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, αλλά και δημοσιογράφο του Axios, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διαπραγματεύονται με τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όπως επισημαίνεται, χώρες που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, καταβάλλουν προσπάθειες για τη διοργάνωση συνάντησης εντός της εβδομάδας στο Ισλαμαμπάντ. Στο τραπέζι των συνομιλιών αναμένεται να συμμετάσχουν, πέραν του Γαλιμπάφ, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ, καθώς και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες κατέληξαν σε «σημαντικά σημεία σύγκλισης», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι επαφές των ΗΠΑ διεξάγονται με Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», χωρίς ωστόσο να πρόκειται για τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.