Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει αρχίσει τις πρώτες συζητήσεις σχετικά με την επόμενη φάση του πολέμου και το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή που έχει γνώση του θέματος, αναφέρει το Axios.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «περιορισμού» του πολέμου, παρ’ όλο που αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες μάχης. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με πιθανές διπλωματικές πρωτοβουλίες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, να αντιμετωπίζει το ζήτημα των αποθεμάτων του Ιράν σε εμπλουτισμένο ουράνιο, καθώς και να θεσπίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τον τερματισμό της στήριξης των αντιπροσώπων του στην περιοχή.

Δεν υπήρξε άμεση επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και δύο επιπλέον πηγές με γνώση του θέματος. Η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι το Ιράν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις, αλλά με πολύ σκληρούς όρους.

Οι όροι του Ιράν περιλαμβάνουν κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση.

«Η άποψή μας είναι ότι έχουμε ανακόψει την ανάπτυξη του Ιράν», δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ, που πιστεύει ότι οι Ιρανοί θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Axios. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις: