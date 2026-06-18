Η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού ομολόγου του Μασούντ Πεζεσκιάν προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς τριγμούς στο εσωτερικό του Ισραήλ. Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η αιφνιδιαστική αυτή διπλωματική στροφή της Ουάσιγκτον φέρνει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντάς τον πολιτικά απομονωμένο σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η χώρα του οδεύει σε εκλογές το Φθινόπωρο.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η συμφωνία ανατρέπει πλήρως τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Ισραηλινού ηγέτη, ο οποίος παραδοσιακά επένδυε σε μια σκληρή, αδιάλλακτη στάση απέναντι στην Τεχεράνη με την προσδοκία της αμέριστης αμερικανικής στήριξης και μιλούσε συχνά για «ολική και συντριπτική νίκη έναντι του Ιράν».

Το διπλό πλήγμα για τον Νετανιάχου

Σύμφωνα με το Axios, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα που απειλεί την πολιτική του επιβίωση:

Γεωπολιτική απομόνωση: Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε συμβιβασμό με το Ιράν στερεί από το Ισραήλ τον κυριότερο μοχλό πίεσης που διέθετε στην περιοχή. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται πλέον στερημένος από το ισχυρότερο διπλωματικό και στρατιωτικό του στήριγμα, την ώρα που η Τεχεράνη καταγράφει μια σημαντική διπλωματική επιτυχία.

Προεκλογικό αδιέξοδο: Με τις κάλπες να πλησιάζουν στο Ισραήλ, η εξέλιξη αυτή αποδομεί το βασικό κυβερνητικό αφήγημα του Νετανιάχου, ο οποίος παρουσίαζε τον εαυτό του ως τον μοναδικό εγγυητή της ασφάλειας της χώρας έναντι της ιρανικής απειλής μέσω της συμμαχίας του με τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία Ουάσιγκτον – Τεχεράνης, η οποία περιλαμβάνει το «πάγωμα» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αναγκάζει το Τελ Αβίβ να αναθεωρήσει τη στρατηγική του. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου στο εσωτερικό αναμένεται να εκμεταλλευτούν στο έπακρο αυτή τη διπλωματική αποτυχία, παρουσιάζοντάς την ως απόδειξη ότι η πολιτική του οδήγησε το Ισραήλ σε μια επικίνδυνη απομόνωση από τον παραδοσιακό και πολυτιμότερο σύμμαχό του.