Η ιστορική συμφωνία ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πέτυχε ο κολοσσός των social media με 29 αμερικανικές πολιτείες φέρνει στο φως το πολυετές νομοθετικό αδιέξοδο στο Κογκρέσο. Την ίδια ώρα, η εταιρεία ξοδεύει εκατομμύρια σε lobbying για να διαμορφώσει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Ένας ιστορικός εξωδικαστικός συμβιβασμός ανάμεσα στη Meta και τις πολιτειακές αρχές των ΗΠΑ έρχεται να υπογραμμίσει με τον πιο εμφανή τρόπο τη συνεχιζόμενη αδυναμία του αμερικανικού Κογκρέσου να θεσπίσει ένα ενιαίο, ομοσπονδιακό πλαίσιο για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με ανάλυση του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, η συμφωνία-μαμούθ υποχρεώνει τον μητρικό όμιλο των Facebook και Instagram όχι μόνο να καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό των προϊόντων του, όπως η επιβολή περιορισμών στη νυχτερινή χρήση από ανηλίκους. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρύθμιση μιας μόνο εταιρείας μέσω δικαστικών συμβιβασμών δεν υποκαθιστά τη νομοθεσία, καθώς οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν νόμο του κράτους ούτε δεσμεύουν τους ανταγωνιστές της.

Το νομοθετικό αδιέξοδο και ο ρόλος του «Kids Online Safety Act»

Η Meta βρέθηκε στο στόχαστρο πολυάριθμων αγωγών με την κατηγορία ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εξάρτηση και βλάπτει την ψυχική υγεία των παιδιών. Εκπρόσωπος της εταιρείας, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, υποστήριξε ότι η νομοθετική ρύθμιση θα ήταν η προτιμότερη λύση, καθώς θα επέβαλε οριζόντια τους ίδιους κανόνες σε όλη τη βιομηχανία.

Παρά ταύτα, η προσπάθεια ψήφισης του ομοσπονδιακού νομοσχεδίου Kids Online Safety Act (KOSA) παραμένει βαλτωμένη. Παρότι το νομοσχέδιο προωθήθηκε στην Επιτροπή Εμπορίου της Γερουσίας περιλαμβάνοντας τη διάταξη περί «υποχρέωσης επιμέλειας» (duty of care) η οποία απαιτεί από τις πλατφόρμες να περιορίζουν τις βλάβες που προκαλούνται από αλγόριθμους και ατελείωτο scrolling, η εκδοχή που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν περιέχει αυτή την κρίσιμη πρόβλεψη.

Πρωταθλήτρια στο lobbying η Meta

Η στάση της εταιρείας απέναντι στις νομοθετικές πρωτοβουλίες υπήρξε διπλή. Αφού συνέβαλε στον εκτροχιασμό του KOSA τα προηγούμενα χρόνια, η Meta άλλαξε τακτική όταν πέτυχε να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο ρυθμίσεις που μεταθέτουν την ευθύνη επαλήθευσης ηλικίας στα ψηφιακά καταστήματα εφαρμογών (Apple και Google), ενώ παράλληλα επεδίωξε να προλάβει αυστηρότερους πολιτειακούς κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για να επιτύχει τους στόχους της, η εταιρεία διατηρεί την πρώτη θέση στις δαπάνες άσκησης πίεσης (lobbying) μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών. Μόνο το 2025 διοχέτευσε 26,3 εκατομμύρια δολάρια σε lobbying, ενώ συνέχισε με υψηλότατες δαπάνες και το 2026, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση της νομοθεσίας για την παιδική προστασία.

Όπως επισημαίνουν οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο, χρειάστηκαν αποκαλύψεις πληροφοριοδοτών, θυελλώδεις ακροάσεις στο Καπιτώλιο και κύματα προσφυγών στη Δικαιοσύνη για να αναγκαστεί η Meta να αποδεχθεί την ανάγκη ομοσπονδιακών κανόνων. Πλέον, καθώς η δικαστική πίεση κορυφώνεται, η εταιρεία επιχειρεί να μετασχηματιστεί από κατηγορούμενος σε «πρωταγωνιστή» της προσπάθειας ρύθμισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.