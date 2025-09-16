Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση, η οποία ακολουθεί τις αεροπορικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς της περιοχής, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία διεθνώς, καθώς η κατάσταση στην περιοχή της Γάζας παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες προχώρησαν σε σημαντικές επιχειρήσεις για να καταλάβουν στρατηγικά σημεία και να αποδυναμώσουν τις ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή, ενώ οι αρχές του Ισραήλ δηλώνουν ότι στόχος τους είναι η εξουδετέρωση των απειλών που προέρχονται από την Χαμάς.

Αντίθετα, οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν σφοδρά στις επιθέσεις και εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη απώλεια αθώων ζωών και τις καταστροφές σε υποδομές. Ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις καλούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και σε πολιτική λύση.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ ξεκίνησε αεροπορική επιδρομή εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του ενέργειες που έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Reuters