Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει περιοδεία στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, ανέφερε ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios χθες Παρασκευή, επικαλούμενος δύο πηγές του. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), πρόσθεσε κατόπιν, επικαλούμενος τρίτη πηγή που δεν κατονόμασε.

Rubio expected to hold a summit with GCC foreign ministers in Bahrain, per third source https://t.co/NrZhrT7Vps — Barak Ravid (@BarakRavid) June 19, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.