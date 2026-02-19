Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συνομιλεί μυστικά με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις τους στην Κούβα, μεταδίδει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τρεις ανώνυμες πηγές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που πρόσφατα χαρακτήρισε την Κούβα «χρεοκοπημένο κράτος», προέτρεψε την Αβάνα να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον απορρίπτοντας ωστόσο την ιδέα μιας επιχείρησης για την ανατροπή του καθεστώτος. Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ επέβαλαν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, με το σκεπτικό ότι το νησί αποτελεί «κίνδυνο» για την εθνική ασφάλειά τους.

Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα και οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο Τραμπ ενέτεινε το εμπάργκο που ισχύει εδώ και δεκαετίες και πιέζει άλλες χώρες να σταματήσουν τις αποστολές πετρελαίου στην Αβάνα.

Σύμφωνα με τον Axios ο Ρούμπιο, ο οποίος γεννήθηκε στις ΗΠΑ από γονείς κουβανικής καταγωγής, είχε επαφές με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, παρακάμπτοντας την κουβανική κυβέρνηση. Στις αρχές Φεβρουαρίου ο Τραμπ είχε πει ότι οι ΗΠΑ συζητούν με την Κούβα «στο υψηλότερο επίπεδο» αλλά η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση για αυτές τις συνομιλίες.

Ο Ραούλ Κάστρο, 94 ετών έχει αποσυρθεί από όλα τα αξιώματα που απαιτούσαν λήψη αποφάσεων όμως παραμένει μια κεντρική, ιστορική φιγούρα του καθεστώτος. Διαδέχτηκε τον αδελφό του, τον Φιντέλ, το 2006 και ξεκίνησε μεταρρυθμίσεις, χωρίς όμως να ανακαλέσει ποτέ το δόγμα του ενός κόμματος. Υπό την προεδρία του, στα μέσα της δεκαετίας του 2010 επιτεύχθηκε μια εφήμερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ.