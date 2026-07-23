Το ενδεχόμενο επανέναρξης ευρείας κλίμακας στρατιωτικών δράσεων εναντίον του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δηλώσεις του στο Axios την Πέμπτη (23/7). Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι η νέα αυτή επιχείρηση ενδέχεται να ξεπεράσει σε ένταση την προηγούμενη επιχείρηση «Επική Οργή».

Παρά το γεγονός ότι δήλωσε πως βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική του απόφαση, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις, αναγνωρίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης. Παράλληλα, δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής νέες εντολές στις ένοπλες δυνάμεις.

Πιέσεις στην οικονομία και αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Η νέα αυτή κλιμάκωση έχει ήδη προκαλέσει αναταραχή στις διεθνείς αγορές, σπρώχνοντας την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, η προοπτική μιας νέας πολεμικής σύρραξης συναντά έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στη στάση της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει μεν τη διαπραγμάτευση, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμβιβασμό, καθώς –όπως ανέφερε χαρακτηριστικά– «δεν έχει υποστεί αρκετή πίεση». Πηγές με γνώση των διπλωματικών προσπαθειών επιβεβαιώνουν ότι η ιρανική ηγεσία έχει απορρίψει τις τελευταίες προτάσεις διαμεσολάβησης.

Ο ρόλος του Ισραήλ και οι θαλάσσιες οδοί

Σχετικά με τη στάση του Ισραήλ, ο Τραμπ σημείωσε ότι η χώρα θα συμμετείχε άμεσα εφόσον της το ζητούσε, υπογράμμισε όμως ότι οι ΗΠΑ είναι σε θέση να δράσουν αυτόνομα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τυχόν ισραηλινή εμπλοκή θα μπορούσε να επιφέρει αντίποινα από την πλευρά του Ιράν.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πυκνώσει τις στρατιωτικές τους δράσεις με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς όμως το Ιράν να υποχωρεί.

Απειλές για την Ερυθρά Θάλασσα και διπλωματικές επαφές

Ταυτόχρονα, η κρίση επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι ανταρτικές δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη εξαπολύουν επιθέσεις κατά σαουδαραβικών πλοίων, απειλώντας περαιτέρω την παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι θεωρεί το Ιράν άμεσα υπεύθυνο για τη δράση των Χούθι, προειδοποιώντας με αυστηρά στρατιωτικά αντίποινα και προς τις δύο πλευρές.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου για το λαϊκό προσκύνημα του Λίντσεϊ Γκράχαμ.