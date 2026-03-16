Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται για τη δημιουργία μιας συμμαχίας χωρών ώστε να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και ελπίζει να την ανακοινώσει αργότερα αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στο να συγκροτηθεί μία πολυεθνική συμμαχία (που αποκαλείται «Συμμαχία του Ορμούζ») για να διασφαλίσει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στο σημαντικό υδάτινο πέρασμα.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης για πιθανή κατάληψη του νησιού Χάργκ, ενός βασικού κόμβου για την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, ως μέτρο για να πλήξουν οικονομικά το Ιράν.

Λίγες ώρες νωρίτερα και η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ήδη από αυτήν την εβδομάδα ότι πολλές χώρες έχουν συμφωνήσει να σχηματίσουν μια συμμαχία που θα συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πηγή: Reuters