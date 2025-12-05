Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει πριν από τα Χριστούγεννα τη δεύτερη φάση του σχεδίου του για την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ένα νέο μοντέλο διοίκησης που θα βασίζεται στη σύσταση ενός «Συμβουλίου Ειρήνης».

Όπως αναφέρουν σύμφωνα με το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι και δυτικές διπλωματικές πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες, το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού έχει ήδη ολοκληρωθεί και το πακέτο αναμένεται να γίνει επίσημο μέσα στις προσεχείς εβδομάδες.

Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου αποτελεί, σύμφωνα με το Axios, το πιο ουσιαστικό μέχρι τώρα αποτέλεσμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Παρά τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις –που έχουν προκαλέσει 366 θανάτους Παλαιστινίων– και τις επιθέσεις της Χαμάς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε Ισραηλινούς στρατιώτες, η συμφωνία εξακολουθεί να κρατά.

Κομβικό στοιχείο της πρώτης φάσης ήταν η απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων της Χαμάς, μια διαδικασία που πλέον πλησιάζει στην τελική της ολοκλήρωση.

Τι προβλέπει το περιεχόμενο της δεύτερης φάσης

Η νέα φάση προβλέπει:

– Σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από επιπλέον τμήματα της Γάζας.

– Ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στις περιοχές που εξακολουθεί να ελέγχει το Ισραήλ.

– Εφαρμογή νέου διοικητικού πλαισίου που θα λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται στην Ουάσιγκτον για κρίσιμες συνομιλίες με τον Τραμπ, ο οποίος του έχει ζητήσει να επιδείξει μεγαλύτερη διάθεση σύμπλευσης.

Η νέα διοικητική αρχιτεκτονική

Το μοντέλο διακυβέρνησης διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:

Συμβούλιο Ειρήνης: Στην κορυφή θα βρίσκεται ο Τραμπ, πλαισιωμένος από περίπου δέκα ηγέτες αραβικών και δυτικών κρατών.

Διεθνής Εκτελεστική Επιτροπή: Με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως ο Τόνι Μπλερ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και υψηλόβαθμων αξιωματούχων των χωρών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο.

Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Κυβέρνηση: Μια ομάδα 12–15 Παλαιστινίων με επαγγελματική και διοικητική εμπειρία, χωρίς οργανικούς δεσμούς με Χαμάς ή Φατάχ. Η αρχική δεξαμενή των 25 προτάσεων έχει ήδη περιοριστεί στο μισό, με κάποιους υποψήφιους να βρίσκονται ήδη στη Γάζα και άλλους να ετοιμάζονται να επιστρέψουν.

Οι ΗΠΑ φαίνεται να προσεγγίζουν συμφωνία με Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή και περιφερειακούς εταίρους για την οριστικοποίηση της σύνθεσης.

Η ISF θα εγκατασταθεί στα σημεία όπου εξακολουθεί να έχει παρουσία ο ισραηλινός στρατός, δημιουργώντας τον χώρο για περαιτέρω αποχώρηση. Η νέα δύναμη θα λειτουργεί σε συνεργασία με την τεχνοκρατική κυβέρνηση, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Στρατιωτική συνεισφορά έχουν εκδηλώσει πρόθυμα να παράσχουν η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη δέσμευση.

Συνομιλίες με τη Χαμάς

Την ίδια ώρα, ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία συζητούν με τη Χαμάς ένα πλαίσιο αποχώρησής της από τη διοίκηση της Γάζας και σταδιακής αποστρατιωτικοποίησης.

Το σχέδιο προβλέπει αρχικά παράδοση βαρέος οπλισμού και στη συνέχεια ελαφρύτερων όπλων. Αίγυπτος και Κατάρ εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για συμφωνία, ενώ ο Νετανιάχου παραμένει επιφυλακτικός, δηλώνοντας πάντως ότι θα εξετάσει σοβαρά την πρόταση.

Όπως σχολίασε δυτικός διπλωμάτης, «η εξίσωση που επιδιώκεται είναι ένας ισραηλινός στρατός εκτός Γάζας, αλλά και μια Χαμάς εκτός εξουσίας».

Τι επιδιώκει η Ουάσιγκτον

Ο στόχος της Ουάσιγκτον είναι όλα τα επιμέρους στοιχεία του σχεδίου να έχουν «κλειδώσει» πριν από τις γιορτές, ώστε να τεθούν προς έγκριση στη Χαμάς και να αρχίσει η εφαρμογή τους.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημειώνει ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την ολοκλήρωση του «ιστορικού 20-σημείου σχεδίου του Προέδρου Τραμπ», το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει σταθερότητα και ανάπτυξη τόσο στη Γάζα όσο και στην ευρύτερη περιοχή.