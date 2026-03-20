Οι ΗΠΑ σταθμίζουν σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό της νήσου Χαργκ του Ιράν, προκειμένου να πιέσουν την Ισλαμική Δημοκρατία να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο τέσσερις ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

«Θέλει το Ορμούζ ανοιχτό. Αν πρέπει να καταλάβει τη νήσο Χαργκ για να το πετύχει, αυτό θα συμβεί. Αν αποφασίσει να πραγματοποιήσει παράκτια εισβολή, αυτό θα συμβεί. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν έχει ληφθεί ακόμα», δήλωσε στο Axios ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.