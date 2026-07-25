Την αναστολή των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (24/7), βάζοντας προσωρινά «φρένο» σε ένα σερί καθημερινών πληγμάτων που διήρκεσε σχεδόν δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του μέσου Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ενέκρινε το επιχειρησιακό σχέδιο που του υποβλήθηκε, διακόπτοντας μια τακτική 13 ημερών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν πρόκειται για μόνιμη απόφαση ή πρόσκαιρη παύση.

Η στρατηγική αλλαγή και το περιθώριο στη διπλωματία

Η κίνηση του Λευκού Οίκου αποδίδεται στην πρόθεση της Ουάσιγκτον να δώσει χώρο στις διπλωματικές επαφές, αλλά και στη διαπίστωση ότι τα υφιστάμενα πλήγματα είχαν φτάσει στο μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητάς τους.

Παρά την παύση, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα να ενεργοποιηθούν άμεσα ή να περάσουν σε ευρύτερες πολεμικές επιχειρήσεις, εφόσον δοθεί νέα εντολή.

Οι δηλώσεις Τραμπ και το ενδεχόμενο συμφωνίας

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τη δυνατότητα κλιμάκωσης, όμως χαρακτήρισε ως πιο «έξυπνη επιλογή» την επίτευξη μιας συμφωνίας. Παρότι σημείωσε πως οι συζητήσεις με την Τεχεράνη σοβαρεύουν, αργότερα εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν το Ιράν είναι απόλυτα έτοιμο για συμβιβασμό, δηλώνοντας πάντως ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις.

Συναγερμός και υψηλή ετοιμότητα στο Ισραήλ

Στο Τελ Αβίβ, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και ο ισραηλινός στρατός ανέμεναν νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων την Παρασκευή. Προετοιμαζόμενοι για πιθανά ιρανικά αντίποινα, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν τεθεί σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, μέχρι που ενημερώθηκαν εκ των υστέρων για την απόφαση του Τραμπ να μην εγκρίνει νέα πλήγματα.

Η μεσολάβηση του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται χρονικά με την άφιξη αντιπροσωπείας από το Ομάν στην Τεχεράνη, με στόχο την εξεύρεση λύσης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις σημειώνουν πρόοδο και δεν αποκλείεται να υπάρξει προσχέδιο συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου, το οποίο στη συνέχεια θα τεθεί υπό την έγκριση του Αμερικανού προέδρου.