Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά, με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέφερε χθες Πέμπτη ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενες πηγές του ενημερωμένες σχετικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σκοπός της Ουάσινγκτον είναι να δείξει πόσο στενή είναι η σχέση των δύο χωρών μετά την ανατροπή και τη σύλληψη τον Ιανουάριο του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, πλην όμως ελλοχεύουν «κίνδυνοι», οι οποίοι –κατά τον Axios– «εκτείνονται από το Μαϊάμι έως το Καράκας».