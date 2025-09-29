Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Τραμπ αναμένεται να πιέσει τον Νετανιάχου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Εντός της ημέρας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, στην Ουάσιγκτον όπου θα τεθεί στο τραπέζι συγκεκριμένη συμφωνία. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, με τον Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα ανέφερε στο ειδησεογραφικό site Axios και στο Channel 12 ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσιγκτον να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκονται «στα τελικά τους στάδια», εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Στρατιωτικοί και διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν πως η συνάντηση του αμερικανού προέδρου, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εμπεριέχει ένα δίλημμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: Να αποδεχτεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ και να έρθει αντιμέτωπος με μια ακόμη χειρότερη διεθνή απομόνωση.

Σε επιστολή τους προς τον Τραμπ, οι οικογένειες ομήρων απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Οι συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα απηύθυναν έκκληση σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει σθεναρή στάση όσον αφορά τη δέσμευσή του να δοθεί τέλος στον πόλεμο, κατά τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σας ζητούμε με σεβασμό να διατηρήσετε σθεναρή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα να σαμποταριστεί η συμφωνία που προτείνατε», έγραψε το Φόρουμ οικογενειών, η βασική οργάνωση που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων.

«Αυτά που διακυβεύονται είναι υπερβολικά σημαντικά και οι οικογένειές μας περίμεναν υπερβολικά πολύ καιρό για να εξοστρακιστούν οι πρόοδοι αυτοί από παρεμβάσεις», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσιάστηκε σε άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα.

Από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς πριν από σχεδόν δύο χρόνια, το Φόρουμ έχει ήδη κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι «σαμποτάρισε» προτάσεις για κατάπαυση του πυρός.

Υποδεχόμενος σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να προσπαθήσει να προωθήσει ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που θα επέτρεπε την απελευθέρωση των 47 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα ήδη από τις δύο πρώτες μέρες της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Από τους 47 ομήρους, οι 25 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

«Εσείς, και μόνον εσείς, έχετε τη δύναμη να φέρετε εις πέρας αυτήν τη συμφωνία, και είμαστε τόσο ευγνώμονες που σας έχουμε στο πλευρό μας», σημείωσε επίσης το Φόρουμ.

Ωστόσο ο Νετανιάχου δεν έχει αφήσει τις τελευταίες ημέρες μεγάλα περιθώρια ελπίδας.

Σε ομιλία του την Παρασκευή στον ΟΗΕ, υποσχέθηκε να «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς και να αποκλείσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Επίσης δείχνει αποφασισμένος να συνεχιστεί η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Γάζας.

Οι οικογένειες των ομήρων ζήτησαν από τον Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για να σταματήσει την επιχείρηση αυτή.

«Ο διπλός σας στόχος –τερματισμός του πολέμου και επιστροφή όλων των ομήρων—έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη διεύρυνση του πολέμου που διεξάγει σήμερα το Ισραήλ», τόνισε το Φόρουμ.

Στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο της 7ης Οκτωβρίου του 2023, σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται σε αντίποινα στη Γάζα έχουν σκοτωθεί 66.005 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.