Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να οργανώσει μια τριμερή σύνοδο με τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενδεχομένως και την επόμενη Παρασκευή 22 Αυγούστου, σύμφωνα με πληροφορίες δύο πηγών που επικαλείται το Axios.

Η συνάντηση στοχεύει να συζητηθούν άμεσα οι όροι που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη σύνοδο με τον Τραμπ, αν και βάσει των απαιτήσεων του Πούτιν, μια σημαντική πρόοδος φαίνεται δύσκολη, καθώς η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι ήταν αρνητική.

🚨🚨WHAT’S NEXT, from @axios @BarakRavid & @DavidLawler10 • Trump to meet Zelensky on Mon in DC

• POTUS told European leaders he wants to arrange TRILATERAL SUMMIT w Putin, Zelensky as soon as next Friday

• Putin’s conditions make breakthrough tough https://t.co/PxIsocoDIB — Mike Allen (@mikeallen) August 16, 2025

Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο και έχει προσκαλέσει επίσης τους ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή. Κατά την πτήση επιστροφής στις ΗΠΑ, ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, ενημέρωσαν τον Ζελένσκι και τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θέσεις του Πούτιν.

Σύμφωνα με το Axios, ο Πούτιν ζήτησε η Ουκρανία να παραχωρήσει δύο από τις τέσσερις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) και να σταθεροποιήσει τα μέτωπα στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια). Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν ολόκληρο το Λουχάνσκ, αλλά μόνο περίπου τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ.

Σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Πούτιν εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει, αναφέροντας την Κίνα ως πιθανό εγγυητή, ενδεχομένως δείχνοντας αντίθεση σε μια δύναμη ασφαλείας με στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκοί υποστηρικτές της συζητούν την ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύμων» για να διασφαλίσουν την προστασία της χώρας από μελλοντική ρωσική εισβολή. Ο Τραμπ ενθάρρυνε την ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας κατά την τηλεφωνική συνομιλία μετά τη σύνοδο, χωρίς όμως να συζητηθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο. Η Ουκρανία ελπίζει σε συμμετοχή των ΗΠΑ με κάποιον τρόπο, και το θέμα θα εξεταστεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.