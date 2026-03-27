Τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατά την διάρκεια αυτής, ο Βανς επέπληξε τον Νετανιάχου για τις υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Axios.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι (σ.σ Νετανιάχου) πραγματικά το «πούλησε» στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο, ως μια αλλαγή καθεστώτος πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν. Και ο αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος σχετικά με ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

O ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ υπονομεύει τον Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Βανς, μακροχρόνιος δημόσιος αντίπαλος των ανοιχτών ξένων πολέμων, συμμετέχει στις συνομιλίες μαζί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από αναφορές ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί με τον Βανς, θεωρώντας τον πιο πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι μια ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Τζέι Ντι», λέει ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. Το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για μια τέτοια επιχείρηση.

Το μέσο ενημέρωσης παραθέτει έναν άλλο αξιωματούχο που λέει ότι ο Βανς είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν.

«Εάν οι Ιρανοί δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Βανς, δεν θα πετύχουν συμφωνία. Είναι ο καλύτερος που μπορούν να πετύχουν», λέει ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.