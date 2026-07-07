Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο ειδησεογραφικό μέσο Axios.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

🚨🇮🇷🚢The IRGC fired at least two missiles at commercial ships transiting through the strait of Hormuz, a U.S. official told me

🚨🇮🇷🚢The U.S. official said two commercial ships were hit and suffered significant damages, but no casualties — Barak Ravid (@BarakRavid) July 7, 2026

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες Δευτέρα από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν, στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

«Ένα τάνκερ ενημέρωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, καθώς έπλεε προς νότια κατεύθυνση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UKMTO, προσθέτοντας πάντως πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους, ούτε περιβαλλοντική ρύπανση εξαιτίας του συμβάντος.