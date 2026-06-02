Έντονη φέρεται να ήταν η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα, με αφορμή την κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της συνομιλίας, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

«Θα απομονώσεις ακόμη περισσότερο το Ισραήλ»

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ενδεχόμενη επίθεση στη Βηρυτό θα επιδείνωνε περαιτέρω τη διεθνή θέση του Ισραήλ και θα ενίσχυε την απομόνωσή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς.

Αμερικανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τη συνομιλία ανέφερε ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε εξαιρετικά εκνευρισμένος, φτάνοντας σε αρκετά σημεία να υψώσει τον τόνο της φωνής του.

Ανησυχία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Η ένταση στην επικοινωνία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε απειλήσει να αποχωρήσει από τις συνομιλίες, επικαλούμενη τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, ο Τραμπ εκτίμησε ότι η περαιτέρω κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ θα μπορούσε να υπονομεύσει πλήρως τη διαπραγματευτική διαδικασία, την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανή.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται προβληματισμένος και για τον αυξανόμενο αριθμό αμάχων θυμάτων στον Λίβανο, καθώς και για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Υποχώρηση από τα σχέδια για πλήγμα στη Βηρυτό

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, Ισραηλινός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε στο Axios ότι δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι άμεση επίθεση εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε δημόσια ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρα εναντίον της Χεζμπολάχ και να απαντά στις επιθέσεις που δέχεται, υπογραμμίζοντας πως η θέση της κυβέρνησής του παραμένει αμετάβλητη.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να στείλει μήνυμα συνέχισης της διπλωματικής προσπάθειας, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν «με γρήγορους ρυθμούς», παρά το τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Axios