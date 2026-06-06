Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Όουκ Ριτζ του Τενεσί και συναντήθηκαν με κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες των ΗΠΑ, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν την τεχνική εφαρμογή μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ανώτατες πηγές από την Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης (MoU). Παρότι καταγράφονται επιμέρους διαφωνίες, οι μεσολαβητές χαρακτηρίζουν τα εναπομείναντα κενά «διαχειρίσιμα».

«Η συνάντηση στο Όουκ Ριτζ δεν προεξοφλεί τη συμφωνία, αποδεικνύει όμως ότι οι συνομιλίες έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο βάθος και ότι η αμερικανική πλευρά θέλει να είναι απόλυτα έτοιμη επιχειρησιακά», σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το προφίλ της τεχνικής ομάδας και ο ρόλος του Όουκ Ριτζ

Το Όουκ Ριτζ αποτελεί την «καρδιά» της αμερικανικής τεχνογνωσίας σε θέματα εμπλουτισμού ουρανίου και διαχείρισης σχάσιμων υλικών, καθώς φιλοξενεί το Εθνικό Εργαστήριο και το συγκρότημα πυρηνικής ασφάλειας Y-12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη συγκροτήσει μια ειδική ομάδα 100 επιστημόνων, έτοιμη να ενεργοποιηθεί αμέσως μόλις επιτευχθεί προσύμφωνο. Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας δεν είναι τυχαία, καθώς τα μέλη της διαθέτουν υψηλή επιχειρησιακή εμπειρία και έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε κρίσιμες αποστολές ανάκτησης πυρηνικών υλικών στη Λιβύη και το Καζακστάν.

Μέχρι στιγμής, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να έχουν βρει κοινό έδαφος σε ένα πλαίσιο 60 ημερών, το οποίο προβλέπει παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δυνατότητα εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου και έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για το μέλλον του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Τα δύο «αγκάθια» για τη συμφωνία

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει ήδη δύο τροποποιήσεις στο προσχέδιο, με τα βασικά «αγκάθια» να εντοπίζονται στο χρονοδιάγραμμα και τα «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια.

Η Ουάσινγκτον πιέζει ώστε η διαχείριση και απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου να ολοκληρωθεί αυστηρά εντός 60 ημερών, ενώ το Ιράν ζητά περιθώριο 90 ημερών.

Επίσης, το Ιράν απαιτεί άμεση πρόσβαση σε μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων στο εξωτερικό. Αντίθετα, οι ΗΠΑ επιμένουν σε μια σταδιακή αποδέσμευση, η οποία θα συνδέεται άμεσα με την έμπρακτη συμμόρφωση της Τεχεράνης.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία της Ουάσινγκτον, Αμερικανοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εσωτερικές ισορροπίες στην Τεχεράνη, καθώς στους κόλπους της ιρανικής ηγεσίας καταγράφονται ακόμη σοβαρές διαφωνίες για την κατεύθυνση των συνομιλιών.