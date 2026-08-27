Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την απόκτηση ποσοστού ιδιοκτησίας στους τεράστιους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με το Axios, αυτή η ιστορική συμφωνία θα υπερδιπλασίαζε τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ, αντλώντας από μια χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα βεβαιωμένα αποθέματα στον κόσμο.

«Το να αποκαλέσει κανείς αυτή τη συμφωνία τεράστια θα ήταν υποτίμηση», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχους. «Είναι γιγαντιαία». Οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία, οι οποίοι έχουν διαταράξει τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και έχουν αυξήσει τις τιμές. Το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.

Οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, αλλά οι συζητήσεις αφορούν περισσότερα από μια δωδεκάδα παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου και όχι το σύνολο των 300 δισεκατομμυρίων βαρελιών βεβαιωμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Ως αντάλλαγμα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα ωφεληθεί από την ανάπτυξη των κοιτασμάτων από ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών επιχειρήσεων, γεγονός που θα επιστρέψει περισσότερα έσοδα στη χώρα.

Η πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα αποτελούσε ένα γεγονός που θα καθόριζε την κληρονομιά του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει καταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια και την κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο πυλώνες του λεγόμενου «Δόγματος Ντόνροϊ» (Donroe Doctrine).

«Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται κοντά στο να διασφαλίσει το ενεργειακό μέλλον της Αμερικής για τις επόμενες γενιές, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στο ημισφαίριο», δήλωσε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Πριν την σύλληψη του Μαδούρο, έψαχνε ο Τραμπ να βρει τρόπους να αποκτήσει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ άρχισε να συζητά ιδιωτικά τρόπους για την απόκτηση ποσοστού ιδιοκτησίας σε πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας ακόμη και πριν εγκρίνει τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία στη Νέα Υόρκη.

Ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας περιήλθε σε σχετική κατάσταση εγκατάλειψης λόγω της σοσιαλιστικής κακοδιαχείρισης από τον Μαδούρο και τον προκάτοχό του, Ούγκο Τσάβες, αφότου εκείνος ανέλαβε την εξουσία το 1999.

Ηγετικό ρόλο στις συνομιλίες έχουν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και η ασκούσα χρέη Προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Τον περασμένο μήνα, ανώτεροι αξιωματούχοι από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας συνάντησαν τους ομολόγους τους στο Καράκας για να συζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Αναπληρωτής Επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο.

Η κυβέρνηση είναι ευαίσθητη στις κατηγορίες ότι η Ροντρίγκες θα ξεπουλούσε τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, δήλωσε ένας αξιωματούχος, οπότε «καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δείξουμε πώς αυτό θα ωφελήσει τον λαό της Βενεζουέλας, διότι πράγματι θα τον ωφελήσει».

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση της συμφωνίας παραμένει ασαφές, αλλά ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ συζητά σχέδια να ταξιδέψει στη Βενεζουέλα την επόμενη εβδομάδα, καθώς το υπουργείο του εξετάζει τρόπους αύξησης της παραγωγής πετρελαίου από αμερικανικές εταιρείες.

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