Δύο ισραηλινές πηγές είπαν στο Axios ότι οι πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το Ιράν ετοιμάζεται να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ από το έδαφος του Ιράκ τις επόμενες ημέρες και οι πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση θα πραγματοποιηθεί πριν από τις αμερικανικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου.

Οι δύο πηγές εξήγησαν ότι οι πληροφορίες των ισραηλινών πληροφοριών δείχνουν ότι η επίθεση αναμένεται να ξεκινήσει από το Ιράκ χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό drones και βαλλιστικών πυραύλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αυτό έρχεται καθώς πηγές ανέφεραν ότι το Ιράκ, το οποίο παρακολουθεί με αγωνία τις καταστροφικές εκστρατείες που ξεκίνησε το Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, εργάζεται για να αποφύγει να παρασυρθεί στην κλιμακούμενη περιφερειακή σύγκρουση, υπό το φως των υποστηριζόμενων από το Ιράν ένοπλων ομάδων που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ισραήλ από έδαφος. Το Ιράκ δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Muhammad Shia al-Sudani φοβάται ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις θα επηρεάσουν τη λεπτή ισορροπία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με την οποία το Ιράκ είναι σύμμαχος. Δεν υπάρχει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ιράκ.

Israeli intelligence suggests Iran is preparing to attack Israel from Iraqi territory in the coming days, possibly before the U.S. presidential election. https://t.co/CQtZliGSZX

— Axios (@axios) October 31, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ