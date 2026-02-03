Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, το Ιράν ζήτησε οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στο Ομάν και χωρίς τη συμμετοχή άλλων χωρών.

Όπως αναφέρεται, η Τεχεράνη υπαναχωρεί από τις αρχικές συμφωνίες, παρότι είχαν ήδη προσκληθεί αρκετές χώρες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας αναμένεται να είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσει ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Την ίδια ώρα, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ενόψει των κρίσιμων επαφών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.