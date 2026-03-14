«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios.

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια μια ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο, με στόχο να αποδυναμώσει τη Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση προβλέπει την κατάληψη ολόκληρης της περιοχής και την εξάλειψη των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μια χερσαία επιδρομή στον Λίβανο θα είναι η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί από τον πόλεμο του 2006.

Εκτιμάται πως η επιχείρηση σχεδιάστηκε μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, όταν περισσότεροι από 200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της χώρας, σε συντονισμό με τις ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Τααμίρ Χαρέτ Σαϊντά, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων.

Δείτε σχετικά βίντεο: