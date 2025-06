Έκκληση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, με σκοπό την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε το Ισραήλ τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το Ισραήλ δεν διαθέτει τις βόμβες διείσδυσης σκλήρων καταφυγίων (bunker busters), ούτε τα μεγάλα βομβαρδιστικά αεροσκάφη που απαιτούνται για να καταστραφεί η υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Φορντό, η οποία είναι χτισμένη μέσα σε βουνό.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και τα δύο, και μάλιστα σε απόσταση πτήσης από το Ιράν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Τραμπ κρατά αποστάσεις από τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ και προειδοποιεί ότι τυχόν ιρανική απάντηση κατά αμερικανικών στόχων θα ήταν μεγάλο λάθος από την πλευρά της Τεχεράνης.

Μια άμεση επίθεση στο Ιράν, ακόμη κι αν η αμερικανική εμπλοκή περιοριστεί στην καταστροφή ενός μόνο στόχου, θα σηματοδοτούσε την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Από την άλλη, εάν η Φορντό παραμείνει λειτουργική μετά το πέρας της επιχείρησης, τότε το Ισραήλ δεν θα έχει επιτύχει τον στόχο του να εξαλείψει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, ενώ ισχυρίστηκε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε σε πρόσφατη συνομιλία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα το έκανε, αν κρινόταν απαραίτητο.

