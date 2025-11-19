H κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται κρυφά με τη Ρωσία για να καταρτίσει νέο σχέδιο με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, που μίλησαν στο Axios.

Το σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ είναι εμπνευσμένο από την αντίστοιχη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου για συμφωνία στη Γάζα.

Κορυφαίος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιμετωπίσουν την πρωτοβουλία η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Τα 28 σημεία του σχεδίου εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές ενότητες, ανέφεραν οι πηγές:

ειρήνη στην Ουκρανία,

εγγυήσεις ασφάλειας,

ασφάλεια στην Ευρώπη και

μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία – όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αργά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη σε σχέση με τις ρωσικές διεκδικήσεις.

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να αρχίσει πάλι συνομιλίες με την Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και ασχολείται επίσης ενεργά με τη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι είχε επί τρεις ημέρες συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, επειδή, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά», όπως ανέφερε.

Ο Γουίτκοφ αναμενόταν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη στην Τουρκία, αλλά ανέβαλε το ταξίδι του, όπως δήλωσαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε συνάντηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, επιβεβαίωσε Ουκρανός αξιωματούχος στο Axios.

«Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος εάν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε στον Axios ότι η βασική ιδέα είναι να ληφθούν υπόψη οι αρχές που συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και να καταρτιστεί πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για το πώς θα αποκατασταθούν οι δεσμοί ΗΠΑ – Ρωσίας, καθώς και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας της Ρωσίας».

«Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που ουσιαστικά κινείται στο πλαίσιο του: “Πώς μπορούμε πραγματικά να φέρουμε, επιτέλους, διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία;”», ανέφερε.

Στόχος είναι να καταρτιστεί γραπτή δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν, σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ. Τα σχέδια για σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των ηγετών παραμένουν σε αναμονή, προς το παρόν.

Κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο

Δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποίησαν μια σπάνια επίσκεψη της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν καιρώ πολέμου στο Κίεβο, όπου έφθασαν για μια «μη προαναγγελθείσα» επίσκεψη για συνομιλίες με ουκρανούς ηγέτες σε μια απόπειρα να αναζωογονηθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, ανέφερε σήμερα το Politico.

Ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Ράντι Τζορτζ πρόκειται να συναντηθούν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανώτερους διοικητές και με βουλευτές, σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται ανθρώπους που γνωρίζουν το σχεδιασμό της επίσκεψης.

Ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντηθεί σε κατοπινή ημερομηνία με ρώσους αξιωματούχους, αναφέρει σε χωριστό δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από το Λευκό Οίκο ή το Πεντάγωνο.

Νέο μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ διαμορφώνει μυστικά ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε διαβούλευση με τη Ρωσία, ανέφερε χθες, Τρίτη, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος αμερικανούς και ρώσους αξιωματούχους.

Η Wall Street Journal αναφέρει πως ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε στον Ντρίσκολ και σε ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές, εν μέρει ελπίζοντας ότι η Μόσχα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε στρατιωτικούς μεσολαβητές, καθώς και λόγω της απογοήτευσης από προηγούμενες, σε μεγάλο βαθμό άκαρπες προσπάθειες.

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται ενώ ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σταδιακά σε τμήματα της γραμμής του μετώπου και αυξάνουν τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου αναζητούν νέους τρόπους για να συνεχίσουν τις προμήθειες όπλων και πυρομαχικών.

Σε συναγερμό η Πολωνία – Απογείωσε μαχητικά

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου αφού η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Αφότου ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, οι επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του στο Κίεβο είναι σπάνιες, με τις περισσότερες επαφές να γίνονται σε τρίτες χώρες ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η επίσκεψη των Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι ως εκ τούτου πολύ ασυνήθιστη.

Χθες, Τρίτη, ο Ζελένσκι είπε ότι σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα στην Τουρκία, σε μια απόπειρα αναζωογόνησης των συνομιλιών με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους του.

Οι συνομιλίες που θα έχουν στο Κίεβο οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και την ευρύτερη στρατηγική, περιλαμβανομένων των προσπαθειών για την αναζωογόνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας με τη Μόσχα, σύμφωνα με το Politico.