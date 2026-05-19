Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες Δευτέρα 19 Μαΐου ότι σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά μετά από αίτημα αρκετών Αράβων ηγετών, ακύρωσε την επίθεση.

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μία συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ!

Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τους έδωσα περαιτέρω εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», έγραψε ο Αμερικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Το παρασκήνιο πίσω από το αίτημα των Αράβων ηγετών

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΑΕ 24 ώρες πριν από την ανακοίνωσή του.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios, ότι υπήρξε «ένα ενιαίο μήνυμα από τη Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Ήταν του τύπου δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα».

Σημειώνεται ακόμη ότι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας τους» λόγω των ιρανικών αντιποίνων που θα έρχονταν μετά την προγραμματισμένη επίθεση.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να αναβάλει «για δύο ή τρεις ημέρες», προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφασή του.

Γιατί ο Τραμπ θα εξαπέλυε νέα επίθεση κατά του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος θεώρησε ανεπαρκή την ενημερωμένη ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε το Ιράν την Κυριακή, γεγονός που οδήγησε σε μια αυξανόμενη πιθανότητα επίθεση σε βάρος της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει παρατείνει τις προθεσμίες και έχει αναβάλει προγραμματισμένες επιθέσεις κατά της Τεχεράνης τουλάχιστον έξι φορές από την έναρξη του πολέμου, χωρίς να βλέπει «φως στο τούνελ τον διαπραγματεύσεων».