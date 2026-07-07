Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την Παρασκευή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-ισραηλινή ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τον Τραμπ —ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την Τρίτη στην Άγκυρα— να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εκσυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν κλιμακωθεί κατακόρυφα τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέσω των συγκρούσεων στη Γάζα και της αντιπαράθεσης με το Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ διατηρεί στενούς, φιλικούς δεσμούς τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με τον Ερντογάν — έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ και περιφερειακό διαμεσολαβητή.

Η θέση του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον έχει εξασθενήσει τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει πλήξει τη δημοτικότητα του Τραμπ και έχει διχάσει τη βάση των υποστηρικτών του κινήματος MAGA.

Δεν είναι σαφές πόση επιρροή εξακολουθεί να ασκεί ο Νετανιάχου — τόσο λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν όσο και λόγω των οικονομικών οφελών από τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Τουρκία.