Ένα νέο βελτιωμένο σχέδιο παρουσίασε στην Ουκρανία η κυβέρνηση Τραμπ για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, αξίας δισεκατομμυρίων, αφού προηγουμένως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε απορρίψει την αρχική πρόταση, εξοργίζοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Η διαφωνία σχετικά με τα ορυκτά της Ουκρανίας πυροδότησε μια ευρύτερη κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών αυτή την εβδομάδα. Ο Nτόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «δικτάτορα» που επέλεξε τον πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι αναπαράγει τη ρωσική «παραπληροφόρηση».

SCOOP: The Trump administration has given Ukraine an “improved” draft for a minerals agreement between the countries, after President Volodmyr Zelensky infuriated President Trump by rejecting his initial offer, sources with knowledge tell Axios. https://t.co/QhIoVJOHE1

— Axios (@axios) February 20, 2025