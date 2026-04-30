Nέα σχέδια για επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Αχιοs, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση του θέματος, o Aμερικανός πρόεδρος θα ενημερωθεί σήμερα σχετικά από τον επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης (CENTCOM), τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Οπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η σημερινή ενημέρωση δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλων επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, είτε για να πετύχει ένα τελειωτικό χτύπημα κατά της Τεχεράνης.

Ποια είναι τα πιθανά σενάρια

Σύμφωνα με το Axios, η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν –πιθανώς με στόχους σε υποδομές– ελπίζοντας να άρει το αδιέξοδο των συνομιλιών.

Οπως αναφέρουν τρεις πηγές στο ρεπορτάζ, εκφράζεται η ελπίδα ότι, αν συμβεί αυτό, το Ιράν ενδεχομένως θα επέστρεφε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Ενα άλλο σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους του Ορμούζ, προκειμένου να ανοίξει ξανά. Μάλιστα, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε πηγή στο Axios.

Tέλος, μια τρίτη επιλογή, η οποία έχει συζητηθεί στο παρελθόν και μπορεί να αναδυθεί ξανά σήμερα, είναι μια επιχείρηση από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, με στόχο τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Πάντως, όπως επισημαίνει το Axios, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ «έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς».

Δύο πηγές με γνώση των εξελίξεων αναφέρουν στο δημοσίευμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί αυτή τη στιγμή τον αποκλεισμό ως το βασικό «όπλο» των ΗΠΑ, ωστόσο θα εξέταζε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η Τεχεράνη δεν παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια ανάλογη ενημέρωση από τον ναύαρχο Κούπερ πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.