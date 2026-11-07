Συγκλονίζει το ακόλουθο ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο, του τελευταίου αποχαιρετισμού του γιου προς τον ετοιμοθάνατο πατέρα του.

Ο εκλεγμένος -προ ημερών- βουλευτής της Βόρειας Καρολίνας, Ρίτσαρντ Οχέντα, συνομιλεί με τον πατέρα του, λίγο πριν ο τελευταίος φύγει από τη ζωή και του ανακοινώνει με τη φράση «Μπαμπά, νικήσαμε» την εκλογή του στην εν λόγω Πολιτεία το ίδιο βράδυ που βγήκαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ακολουθεί το συγκινητικό βίντεο που ανάρτησε λίγες ώρες ανακοινώνοντας τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος έπασχε από Πάρκινσον.

Ο Ρίτσαρντ Οχέντα, πιστεύει ότι ο πατέρας του κρατήθηκε στη ζωή, μέχρι να μάθει πως ο γιος του είχε εκλεγεί, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή αυτή, ως ένα βαθιά προσωπικό κίνητρο για τη νέα του πορεία στο Κογκρέσο.

Στο βίντεο, ο Οχέντα σκύβει πάνω από το κρεβάτι του πατέρα του και του μιλά συγκινημένος, ανακοινώνοντας τα νέα της εκλογής του, σε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο αποχαιρετισμό.

«Για χρόνια, ο πατέρας μου έδινε μάχη με τη νόσο Πάρκινσον. Το βράδυ των εκλογών, μπόρεσα να του πω: «Μπαμπά, νικήσαμε». Σήμερα το πρωί, έφυγε από τη ζωή. Ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι άντεξε ακριβώς όσο χρειαζόταν για να δει τον γιο του να φτάνει στο Κογκρέσο. Δεν θα είναι εκεί όταν θα ορκιστώ. Αλλά ξέρω ότι θα στέκεται ακριβώς δίπλα μου. Αναπαύσου εν ειρήνη, μπαμπά. Αναλαμβάνω εγώ από εδώ και πέρα. Τα επόμενα δύο χρόνια είναι για σένα», έγραψε ως σχόλιο στο βίντεο που ανάρτησε ο βουλευτής της Βόρειας Καρολίνας, Ρίτσαρντ Οχέντα.