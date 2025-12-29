Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η Μπάμπα Βάνγκα (Baba Vanga), η τυφλή μυστικίστρια από τη Βουλγαρία που πέθανε το 1996, εξακολουθεί σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της να απασχολεί κατά καιρούς τη διεθνή επικαιρότητα.

Για τους πιστούς της, πρόκειται για μια μορφή με σχεδόν μυθικές διαστάσεις, στην οποία αποδίδονται προβλέψεις για ορισμένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας: από το θανατηφόρο τροχαίο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μέχρι τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και την πανδημία της Covid-19.

Δεν είναι τυχαίο ότι της αποδόθηκε το προσωνύμιο «Νοστράδαμος των Βαλκανίων», καθώς πολλές από τις φερόμενες «προφητείες» της ερμηνεύτηκαν εκ των υστέρων ως «τρομακτικά εύστοχες».

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει και η πρόβλεψη ότι το 2025 θα ήταν μια χρονιά μεγάλων φυσικών καταστροφών, με ισχυρούς σεισμούς αλλά και έναν καταστροφικό πόλεμο στην Ευρώπη, ο οποίος όμως σύμφωνα με τις σχετικές αφηγήσεις, δεν θα συνδεόταν με τη Ρωσία.

Η αναφορά σε σεισμική καταστροφή θεωρείται από πολλούς ότι «επαληθεύτηκε» μετά τον φονικό σεισμό στη Μιανμάρ, όπου έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 3.000 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη θύματα καταγράφηκαν και στη γειτονική Μπαγκόνγκ της Ταϊλάνδης.

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή και αμφιλεγόμενη πρόβλεψη για το 2025 αφορά κάτι πολύ διαφορετικό: την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με εξωγήινη ζωή, η οποία υποτίθεται ότι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια ενός παγκόσμιου τηλεοπτικού γεγονότος.

Καθώς το 2025 πλησιάζει προς το τέλος του, όσοι παρακολουθούν στενά τις «προφητείες» της Μπάμπα Βάνγκα περιορίζουν πλέον τα πιθανά σενάρια σε δύο μόνο γεγονότα με παγκόσμια τηλεοπτική απήχηση:

– το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που βρίσκεται σε εξέλιξη,

– και τους εορτασμούς της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, σε μόλις δύο ημέρες, οι οποίοι μεταδίδονται ζωντανά σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το όραμα της Βουλγάρας μυστικίστριας έκανε λόγο για την εμφάνιση ενός UFO, το οποίο θα παρουσιαζόταν ως ένα «νέο φως στον ουρανό» πάνω από το άγνωστο μέχρι στιγμής παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός.

Η επαφή, πάντα κατά την ίδια αφήγηση, δεν θα συνοδευόταν από πανικό ή φόβο, αλλά θα έδινε στην ανθρωπότητα απαντήσεις.

Παρότι η προφητεία έχει ερμηνευτεί από ορισμένους ως αναφορά σε μεγάλο αθλητικό γεγονός, δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη ότι η Μπάμπα Βάνγκα μιλούσε για αγώνες τύπου Super Bowl, World Series ή ακόμη και για την τελετή του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.

Γι’ αυτό και αρκετοί υποστηρικτές της, μαζί με λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας, θεωρούν πιο πιθανό σενάριο την αντίστροφη μέτρηση για το 2026, με επίκεντρο την Times Square στη Νέα Υόρκη, έναν χώρο-σύμβολο για παγκόσμια τηλεοπτικά γεγονότα.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, πάντως, διαρκεί έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 και παρακολουθείται από περίπου δύο δισεκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 180 περιοχές παγκοσμίως. Αντίστοιχα, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, τόσο από την Times Square όσο και από άλλες μεγάλες πρωτεύουσες, συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλες τις ζώνες ώρας.

Την ίδια στιγμή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν ήδη ισχυρισμοί ότι η πρόβλεψη έχει… προλάβει να επαληθευτεί.

Αφορμή στάθηκε το πέρασμα του «μυστηριώδους» διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS, το οποίο πραγματοποίησε το πλησιέστερο πέρασμα από τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου.

Αν και η επιστημονική κοινότητα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κομήτη, δεν λείπουν οι φωνές που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το 3I/ATLAS να είναι εξωγήινο διαστημόπλοιο.

Οι πηγές και τα ερωτήματα

Η ίδια η Μπάμπα Βάνγκα δεν άφησε ποτέ γραπτά αρχεία με τις προβλέψεις της.

Το μεγαλύτερο μέρος των αφηγήσεων αποδίδεται στην ανιψιά της, Κρασιμίρα Στογιάνοβα, καθώς και σε μαθητές και οπαδούς της, οι οποίοι κατέγραψαν τα φερόμενα οράματά της μετά τον θάνατό της.

Οι ίδιες αυτές πηγές έχουν επανειλημμένα κατηγορηθεί ότι παρερμήνευσαν ή αναδιατύπωσαν όσα υποτίθεται ότι είπε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των προφητειών.

Κι όμως, για χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η γερόντισσα από τη Βουλγαρία παραμένει μια φιγούρα αντίστοιχη του Νοστράδαμου, με προβλέψεις που θεωρούνται από τους πιστούς της όχι απλώς εντυπωσιακές, αλλά και από τις πιο «έγκυρες» που έχουν ειπωθεί ποτέ.