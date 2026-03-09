Μια επίθεση με ιρανικό drone στη Σίτρα του Μπαχρέιν, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 32 πολιτών, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά,  σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και την ανακοίνωση του Bahrain News Agency.

«Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν τέσσερις σοβαρές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση», ανέφερε σχετικά το Υπουργείο. Μια 17χρονη κοπέλα υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δύο παιδιά ηλικίας 7 και 8 ετών υπέστησαν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, ανέφερε το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι ο μικρότερος από τους τραυματίες είναι δύο μηνών.

Παράλληλα ένας βομβαρδισμός στην πετρελαϊκή εγκατάσταση Al Màameer, στο Μπαχρέιν, προκάλεσε πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές. Η εγκατάσταση που χτυπήθηκε είναι το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας και ανάγκασε την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας για τις αποστολές πετρελαίου της.

Η δήλωση ανωτέρας βίας ισοδυναμεί με την επίκληση ενός απόλυτου εμποδίου που καθιστά αδύνατη την τήρηση ενός συμβολαίου ή μιας υποχρέωσης. Είναι ένας τρόπος για να απαλλαγεί κανείς από την ευθύνη για μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση, απαλλάσσοντας τον από την καταβολή ποινών.

 

 

