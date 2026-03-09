Μια επίθεση με ιρανικό drone στη Σίτρα του Μπαχρέιν, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 32 πολιτών, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και την ανακοίνωση του Bahrain News Agency.

Bahrain’s Ministry of Health reports that 32 people were w0unded following a drone str!ke on Sitra, including four serious cases requiring surgery including children.#DialoguePakistan #Bahrein #surgery #drone pic.twitter.com/tpSqvWMMWN — Dialogue Pakistan (@DialoguePak) March 9, 2026

Attacco con drone in Bahrein, 32 feriti tra cui bambini. L’Iran sceglie il figlio di Khamenei. Trump: https://t.co/O0P9XrIzBJ — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) March 9, 2026

«Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν τέσσερις σοβαρές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση», ανέφερε σχετικά το Υπουργείο. Μια 17χρονη κοπέλα υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δύο παιδιά ηλικίας 7 και 8 ετών υπέστησαν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, ανέφερε το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι ο μικρότερος από τους τραυματίες είναι δύο μηνών.

Guerre au Moyen-Orient: 32 personnes blessées au Bahreïn lors d’une attaque de drones pic.twitter.com/HK9wMlBiHd — BFM (@BFMTV) March 9, 2026

Παράλληλα ένας βομβαρδισμός στην πετρελαϊκή εγκατάσταση Al Màameer, στο Μπαχρέιν, προκάλεσε πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές. Η εγκατάσταση που χτυπήθηκε είναι το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας και ανάγκασε την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας για τις αποστολές πετρελαίου της.

🚨A refinaria BAPCO, a maior refinaria de petróleo do Bahrein, foi atingida por ataques iranianos no início desta manhã. pic.twitter.com/0iei0DELSl — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) March 9, 2026

🇧🇭🇮🇷 – BAHREIN / IRAN 🔴Un drone Iranien a frappé la raffinerie de pétrole de BAPCO au Bahreïn ce matin. pic.twitter.com/tI8qMGrUT9 — NEXUS (@nexus_osint) March 9, 2026

Η δήλωση ανωτέρας βίας ισοδυναμεί με την επίκληση ενός απόλυτου εμποδίου που καθιστά αδύνατη την τήρηση ενός συμβολαίου ή μιας υποχρέωσης. Είναι ένας τρόπος για να απαλλαγεί κανείς από την ευθύνη για μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση, απαλλάσσοντας τον από την καταβολή ποινών.