Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν προειδοποίησε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν μη προσδιορισμένους στόχους στην πρωτεύουσα Μανάμα, με ιδιαίτερη αναφορά στο κεντρικό τμήμα της πόλης.

Σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας X και της επίσημης ιστοσελίδας της, η αμερικανική πρεσβεία κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να ενημερώνονται από τις τελευταίες ταξιδιωτικές και ασφαλιστικές συστάσεις.

The U.S. Embassy has information to suggest that Iran may seek to target unspecified locations in central Manama. We urge all Americans to remain vigilant, follow local authorities’ instructions, and review the latest guidance from the U.S. Embassy.https://t.co/v0U4MJRhnS pic.twitter.com/3UqGOw5ifs — U.S. Embassy Manama (@USEmbassyManama) July 19, 2026

Σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, μπήκε επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης τις τελευταίες ημέρες.