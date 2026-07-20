Σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

The siren has been sounded .. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 19, 2026

Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης τις τελευταίες ημέρες.